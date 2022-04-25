RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:22

Убер, Болт, Мегого, Визз, Мейкап (из ЕС) ну и всё остальное :)
mikos
 
Повідомлень: 185
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:59

  greenozon написав:завезли "пакращення" по DCC - більше не компенсують як раніше

Горох навіть не нарпружився написати, що це на прохання клієнтів і як від цього усім стане добре.
klug
 
Повідомлень: 6867
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:31

Сегодня пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно. Так банкомат ругнулся, что не может совершать переводы на карту иностранного государства. Моно не в украинской юрисдикции?
aleexxxx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 21.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:47

  aleexxxx написав: пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно.
Вспомнился анекдот:
"Мсье знает толк в извращениях..."
WallNutPen
 
Повідомлень: 234
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lloydbanksua і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.