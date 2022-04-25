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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 09:22
Убер, Болт, Мегого, Визз, Мейкап (из ЕС) ну и всё остальное
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mikos
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Додано: Пон 25 кві, 2022 12:59
greenozon написав:
завезли "пакращення" по DCC - більше не компенсують як раніше
Горох навіть не нарпружився написати, що це на прохання клієнтів і як від цього усім стане добре.
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klug
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:31
Сегодня пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно. Так банкомат ругнулся, что не может совершать переводы на карту иностранного государства. Моно не в украинской юрисдикции?
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aleexxxx
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:47
aleexxxx написав:
пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно.
Вспомнился анекдот:
"Мсье знает толк в извращениях..."
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WallNutPen
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