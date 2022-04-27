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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 09:22
Убер, Болт, Мегого, Визз, Мейкап (из ЕС) ну и всё остальное
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mikos
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Додано: Пон 25 кві, 2022 12:59
greenozon написав:
завезли "пакращення" по DCC - більше не компенсують як раніше
Горох навіть не нарпружився написати, що це на прохання клієнтів і як від цього усім стане добре.
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klug
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:31
Сегодня пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно. Так банкомат ругнулся, что не может совершать переводы на карту иностранного государства. Моно не в украинской юрисдикции?
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aleexxxx
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:47
aleexxxx написав:
пытался через приватовский банкомат перевести деньги с карты привата или укрсиба, не помню уже, на карту моно.
Вспомнился анекдот:
"Мсье знает толк в извращениях..."
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WallNutPen
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:32
а что случилось с приложением? все висит, ничего не работает кроме главной страницы. Вообще ни одна вкладка не загружается. У кого-то тоже так или только у меня?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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mashamana
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:49
в телеграмі пишуть що моно нарешті додав можливість покупки військових ОВДП
наразі лише власникам Apple доступно, скоро буде для всіх
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greenozon
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:09
greenozon написав:
в телеграмі пишуть що моно нарешті додав можливість покупки військових ОВДП
наразі лише власникам Apple доступно, скоро буде для всіх
В бете есть и в Andriod.
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ingtrans
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:09
greenozon
У меня в бете на Андроиде кнопка появилась, но оно счёт какой-то хочет открыть - зачем? Если та же Альфа вроде без счёта прекрасно обходится...
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Vorlon
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:13
Vorlon написав:greenozon
У меня в бете на Андроиде кнопка появилась, но оно счёт какой-то хочет открыть - зачем? Если та же Альфа вроде без счёта прекрасно обходится...
В Альфе покупал бумаги, но покупал в 3 других местах - открывали счет для ЦБ.
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ingtrans
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:16
Интересно, а счёт для ценных бумаг открывается через их биржу-партнера или как в Альфе это?
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Howl
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