не обходиться
для роботи із будь-якими цінними бумагами (акції, облігації, інше) треба мати рахунок в ЦП
Альфа при першій покупці все це робить під капотом для вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 11:18
Re: monobank
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:12
"на смак і колір товариша нема"
якщо є клієнтом Альфи - то пробуйте там, якщо ні- пробуйте і там і там, це нічого не коштує, лиш трішки вашого часу.
на час війни умови і ціни максимально наближені у всіх брокерів і деяких банків.
(Приват на жаль виняток, не клієнто-орієнтований)
в Альфі щось на пару коп буває дорожче
в ICU можна стати віддалено клієнтом і закидати гроші навіть через картку (унікальна фішка)
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:50
А який там МСС, кошерний?
Додано: Чет 28 кві, 2022 08:35
Когда по карточкам будут реальные курсы? Воруют 3500 грн с зарплаты на ровном месте. Курс по евро до сих пор 31. Или вы думаете некуда уйти от вашего счета? Коминвест и СИЧбанк покупают евро по 34.
Додано: Чет 28 кві, 2022 09:13
Re: monobank
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