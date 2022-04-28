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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:18

Re: monobank

  Vorlon написав:Если та же Альфа вроде без счёта прекрасно обходится...


не обходиться
для роботи із будь-якими цінними бумагами (акції, облігації, інше) треба мати рахунок в ЦП
Альфа при першій покупці все це робить під капотом для вас
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:35

greenozon
З досвіду - рекомендуєте Альфу чи краще ICU?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:12

  V2 написав:greenozon
З досвіду - рекомендуєте Альфу чи краще ICU?


"на смак і колір товариша нема" :P

якщо є клієнтом Альфи - то пробуйте там, якщо ні- пробуйте і там і там, це нічого не коштує, лиш трішки вашого часу.
на час війни умови і ціни максимально наближені у всіх брокерів і деяких банків.
(Приват на жаль виняток, не клієнто-орієнтований)
в Альфі щось на пару коп буває дорожче
в ICU можна стати віддалено клієнтом і закидати гроші навіть через картку (унікальна фішка) https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:50

  greenozon написав:в ICU можна стати віддалено клієнтом і закидати гроші навіть через картку (унікальна фішка) https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
А який там МСС, кошерний?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41

Валютні будуть чи лише гривня?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 08:35

Когда по карточкам будут реальные курсы? Воруют 3500 грн с зарплаты на ровном месте. Курс по евро до сих пор 31. Или вы думаете некуда уйти от вашего счета? Коминвест и СИЧбанк покупают евро по 34.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:13

Re: monobank

  Moneta написав:Или вы думаете некуда уйти от вашего счета? Коминвест и СИЧбанк покупают евро по 34.

Честно говоря, Вы и выбрали банки для сравнения... Даже как-то интересно, какие у Вас будут отзывы об этих банках, когда Вы в них перейдете.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:53

Re: monobank

Не понимаю, почему нужно куда-то уходить, если можно просто иметь счета в разных банках и свинорылить по обстановке.
Bosstone
 
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