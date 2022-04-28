monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 11:18
Vorlon написав:
Если та же Альфа вроде без счёта прекрасно обходится...
не обходиться
для роботи із будь-якими цінними бумагами (акції, облігації, інше) треба мати рахунок в ЦП
Альфа при першій покупці все це робить під капотом для вас
greenozon
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:35
greenozon З досвіду - рекомендуєте Альфу чи краще ICU?
V2
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:12
V2 написав: greenozon
З досвіду - рекомендуєте Альфу чи краще ICU?
"на смак і колір товариша нема"
якщо є клієнтом Альфи - то пробуйте там, якщо ні- пробуйте і там і там, це нічого не коштує, лиш трішки вашого часу.
на час війни умови і ціни максимально наближені у всіх брокерів і деяких банків.
(Приват на жаль виняток, не клієнто-орієнтований)
в Альфі щось на пару коп буває дорожче
в ICU можна стати віддалено клієнтом і закидати гроші навіть через картку (унікальна фішка)
https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
greenozon
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Додано: Сер 27 кві, 2022 12:50
А який там МСС, кошерний?
Amethyst
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41
Валютні будуть чи лише гривня?
klug
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Додано: Чет 28 кві, 2022 08:35
Когда по карточкам будут реальные курсы? Воруют 3500 грн с зарплаты на ровном месте. Курс по евро до сих пор 31. Или вы думаете некуда уйти от вашего счета? Коминвест и СИЧбанк покупают евро по 34.
Moneta
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:13
Moneta написав:
Или вы думаете некуда уйти от вашего счета? Коминвест и СИЧбанк покупают евро по 34.
Честно говоря, Вы и выбрали банки для сравнения... Даже как-то интересно, какие у Вас будут отзывы об этих банках, когда Вы в них перейдете.
ingtrans
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:53
Не понимаю, почему нужно куда-то уходить, если можно просто иметь счета в разных банках и свинорылить по обстановке.
Bosstone
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:00
Moneta написав:
Воруют 3500 грн с зарплаты
у нас что тоже ввели принудительную продажу валютных поступлений?
wtf
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:16
wtf написав: Moneta написав:
Воруют 3500 грн с зарплаты
у нас что тоже ввели принудительную продажу валютных поступлений?
Наверное ФОП овские заходят в валюте. Ит специалист
PUnder
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