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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 18:57
Re: monobank
и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:10
Так счёт фоп не предусматривает валютных гпеев. контракт, договор, акт выполненных услуг оплата через Свифт, валютный контроль. А так часть продали по соц Курсу, часть себе на валютную карту и пользуйся на здоровье.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:24
Re: monobank
сейчас на валютную нельзя выводить... только по соц курсу продавать... ну либо ждать когда ограничения уберут... в общем кидалово
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