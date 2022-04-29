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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:57

Re: monobank

и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:10

  wtf написав:и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...


Так счёт фоп не предусматривает валютных гпеев. контракт, договор, акт выполненных услуг оплата через Свифт, валютный контроль. А так часть продали по соц Курсу, часть себе на валютную карту и пользуйся на здоровье.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:24

Re: monobank

сейчас на валютную нельзя выводить... только по соц курсу продавать... ну либо ждать когда ограничения уберут... в общем кидалово
vpchelko
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