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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 18:57
Re: monobank
и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:10
Так счёт фоп не предусматривает валютных гпеев. контракт, договор, акт выполненных услуг оплата через Свифт, валютный контроль. А так часть продали по соц Курсу, часть себе на валютную карту и пользуйся на здоровье.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:24
Re: monobank
сейчас на валютную нельзя выводить... только по соц курсу продавать... ну либо ждать когда ограничения уберут... в общем кидалово
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:56
Есть кабинет ФОП на Моне. Есть ЧекБокс.
Пришла от Мони писулька о интеграции Мони и Чекбокса для интернетмагазинов и так далее.
Дословно - теперь при приёме платежа вы можете АВТОМАТИЧЕСКИ сформировать фискальный чек.
вот тут поддержка Мони проявила себя в полной красе. На прямой и простой вопрос - чеки будут создаваться автоматом или делать движения в кабинете ПРРО я получил от ЧЕТЫРЁХ операторов невнятное мычание. Они просто некомпетентны.
Токены вставил. Если мне нужно будет вводить именование товара в чеке и так далее, и только ПОТОМ нажимать заветную кнопочку "монобанк" при выдаче чека, то на пуркуа такая интеграция вообще? Для облегчения отчётности в монобанке?
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:19
Re: monobank
Моно разочаровало. Перекинул большую сумму с моего ФОПа в моно. Деньги естественно заморозили до выяснения происхождения. Предоставил все выписки по ФОПу а также декларации за последние Х лет. Уже идут вторые сутки проверки, а средства нужны уже сейчас.
Додано: Суб 30 кві, 2022 12:43
Та любой банк может чпокнуть по сабжу - когда гоняешь большие суммы...
Додано: Суб 30 кві, 2022 15:53
Друга доба, це типу з п'ятиниці? На гілці ПУМБи людина вже кілька тижнів бореться з документами і перспективи примарні, а Вас моня розчарував.
Додано: Суб 30 кві, 2022 16:11
На гілці пумба я вже 1.5 місяця чекаю все їм документи доношу . Можливо і сам трохі винуватий, що відразу все не дав, але вони не кажуть де їх брати.
Додано: Суб 30 кві, 2022 19:45
Re: monobank
Кажи курам в відділенні хай пишуть служебку Волошину. Це такий у них у фіншмоні главний чекіст. В служебці надо написати що клієнт готовий закрити рахунки і попрощатися з рінатовською богадєльнєю. Після цього знімають дев'ятки і маєш вікно щоб вивести свої кровні.
Не мрій і не роби ілюзій, що Волоша тебе "простить" за "перегон". Багато хто звідси це проходив в довоєнні часи. Результат один - "Купол" в мумбаях.
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:38
Посилаються на постанову, де написано що заблоковані гроші не можна зняти вже намагався закрити рахунки. Тільки на ЗСУ або облігації.
Доречі в моно документи навіть вночі можна через підтримку передавати . Вже був запит на невелику сумму в вечері, де взяв, в ночі надіслав, і вночі прийшла відповідь а ну ок. Все нормально. Можливо правда це якійся чат бот автоматично відповідає. Але прикольно було
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