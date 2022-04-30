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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:57

Re: monobank

и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:10

  wtf написав:и что по со счета фоп никак не вывести валюту через гпей в какой нибудь кошерный финтех? или такое для бесправных фопов заблокировано и возможна только продажа по зашкварному курсу банка в грн? если так то стоит задуматься почему у кота в тарифах на обслуживание фоп нули на все...


Так счёт фоп не предусматривает валютных гпеев. контракт, договор, акт выполненных услуг оплата через Свифт, валютный контроль. А так часть продали по соц Курсу, часть себе на валютную карту и пользуйся на здоровье.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:24

Re: monobank

сейчас на валютную нельзя выводить... только по соц курсу продавать... ну либо ждать когда ограничения уберут... в общем кидалово
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 09:56

Есть кабинет ФОП на Моне. Есть ЧекБокс.
Пришла от Мони писулька о интеграции Мони и Чекбокса для интернетмагазинов и так далее.
Дословно - теперь при приёме платежа вы можете АВТОМАТИЧЕСКИ сформировать фискальный чек.
вот тут поддержка Мони проявила себя в полной красе. На прямой и простой вопрос - чеки будут создаваться автоматом или делать движения в кабинете ПРРО я получил от ЧЕТЫРЁХ операторов невнятное мычание. Они просто некомпетентны.
Токены вставил. Если мне нужно будет вводить именование товара в чеке и так далее, и только ПОТОМ нажимать заветную кнопочку "монобанк" при выдаче чека, то на пуркуа такая интеграция вообще? Для облегчения отчётности в монобанке?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:19

Re: monobank

Моно разочаровало. Перекинул большую сумму с моего ФОПа в моно. Деньги естественно заморозили до выяснения происхождения. Предоставил все выписки по ФОПу а также декларации за последние Х лет. Уже идут вторые сутки проверки, а средства нужны уже сейчас.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 12:43

  rationalism2 написав:Моно разочаровало. Перекинул большую сумму с моего ФОПа в моно. Деньги естественно заморозили до выяснения происхождения. Предоставил все выписки по ФОПу а также декларации за последние Х лет. Уже идут вторые сутки проверки, а средства нужны уже сейчас.

Та любой банк может чпокнуть по сабжу - когда гоняешь большие суммы...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:53

  rationalism2 написав:Моно разочаровало. Перекинул большую сумму с моего ФОПа в моно. Деньги естественно заморозили до выяснения происхождения. Предоставил все выписки по ФОПу а также декларации за последние Х лет. Уже идут вторые сутки проверки, а средства нужны уже сейчас.

Друга доба, це типу з п'ятиниці? На гілці ПУМБи людина вже кілька тижнів бореться з документами і перспективи примарні, а Вас моня розчарував.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:11

  klug написав:
  rationalism2 написав:Моно разочаровало. Перекинул большую сумму с моего ФОПа в моно. Деньги естественно заморозили до выяснения происхождения. Предоставил все выписки по ФОПу а также декларации за последние Х лет. Уже идут вторые сутки проверки, а средства нужны уже сейчас.

Друга доба, це типу з п'ятиниці? На гілці ПУМБи людина вже кілька тижнів бореться з документами і перспективи примарні, а Вас моня розчарував.


На гілці пумба я вже 1.5 місяця чекаю :) все їм документи доношу :). Можливо і сам трохі винуватий, що відразу все не дав, але вони не кажуть де їх брати.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:45

Re: monobank

Кажи курам в відділенні хай пишуть служебку Волошину. Це такий у них у фіншмоні главний чекіст. В служебці надо написати що клієнт готовий закрити рахунки і попрощатися з рінатовською богадєльнєю. Після цього знімають дев'ятки і маєш вікно щоб вивести свої кровні.
Не мрій і не роби ілюзій, що Волоша тебе "простить" за "перегон". Багато хто звідси це проходив в довоєнні часи. Результат один - "Купол" в мумбаях.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:38

  korovas2 написав:Кажи курам в відділенні хай пишуть служебку Волошину. Це такий у них у фіншмоні главний чекіст. В служебці надо написати що клієнт готовий закрити рахунки і попрощатися з рінатовською богадєльнєю. Після цього знімають дев'ятки і маєш вікно щоб вивести свої кровні.
Не мрій і не роби ілюзій, що Волоша тебе "простить" за "перегон". Багато хто звідси це проходив в довоєнні часи. Результат один - "Купол" в мумбаях.

Посилаються на постанову, де написано що заблоковані гроші не можна зняти :) вже намагався закрити рахунки. Тільки на ЗСУ або облігації.

Доречі в моно документи навіть вночі можна через підтримку передавати :). Вже був запит на невелику сумму в вечері, де взяв, в ночі надіслав, і вночі прийшла відповідь а ну ок. Все нормально. Можливо правда це якійся чат бот автоматично відповідає. Але прикольно було
PUnder
 
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