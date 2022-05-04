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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:40

  Shaman написав:
  wtf написав:теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?

в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.
заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.

если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).
Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:03

  Ромасик написав:
  Shaman написав:
  wtf написав:теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?

в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.
заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.

если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).
Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах.

юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.

на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.

люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:49

  Shaman написав:юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.

на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.

люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать.

да, так и есть - нужно обращаться в суд и останавливать исполнительное производство. Само не остановится. Предприятие - ни при чем, оно законопослушно выполняет требование исполнителя.

В большинстве случаев есть нарушения в этой цепочке - исп.надпись-исполнитель, поэтому все отменяется. Но чем раньше, тем легче уберечь деньги. Но возможно, заемщик признал долг, какие вопросы?
Ромасик
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