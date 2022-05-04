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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 58596061 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.3 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 44% 7 Всього голосів : 16 Додано: Сер 04 тра, 2022 17:40 Shaman написав: wtf написав: теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт? теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?

в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.

заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках. в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.

если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).

Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах. если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах. Ромасик

Повідомлень: 4363 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1148 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 тра, 2022 18:03 Ромасик написав: Shaman написав: wtf написав: теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт? теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?

в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.

заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках. в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг.заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.

если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).

Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах. если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват).Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах.

юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.



на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.



люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать. юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать. Shaman

Повідомлень: 1912 З нами з: 29.09.19 Подякував: 313 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 тра, 2022 21:49 Shaman написав: юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.



на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.



люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать. юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать.

да, так и есть - нужно обращаться в суд и останавливать исполнительное производство. Само не остановится. Предприятие - ни при чем, оно законопослушно выполняет требование исполнителя.



В большинстве случаев есть нарушения в этой цепочке - исп.надпись-исполнитель, поэтому все отменяется. Но чем раньше, тем легче уберечь деньги. Но возможно, заемщик признал долг, какие вопросы? да, так и есть - нужно обращаться в суд и останавливать исполнительное производство. Само не остановится. Предприятие - ни при чем, оно законопослушно выполняет требование исполнителя.В большинстве случаев есть нарушения в этой цепочке - исп.надпись-исполнитель, поэтому все отменяется. Но чем раньше, тем легче уберечь деньги. Но возможно, заемщик признал долг, какие вопросы? Ромасик

Повідомлень: 4363 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1148 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 58596061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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