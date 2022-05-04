wtf написав:теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?
в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг. заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.
если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват). Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах.
wtf написав:теоретическая ситуация. есть кредитка кота с задолженностью. и кота закрывают по причине условного банкротства. кредит продадут коллекторам по сниженной стоимости и они будут пытаться получить с меня часть/всю сумму задолженности? возможно у кого-то есть подобный опыт?
в случае банкротства не знаю, а в случае просто взыскания - по упрощенной процедуре - без суда, по исполнительной надписи нотариуса частный исполнитель может с Вас взыскивать, если где-то Вы получете белую зп, по 20% от зп, пока не закроется долг. заодно могут пошмонать, если где-то держите деньги на картах/счетах в других банках.
если заемщик упирается рогами, то взыскать с него задолженность не может даже живой банк (Приват). Исполнительная надпись нотариуса может выполняться только к нотариально-заверенному договору. Больше почитайте в ветке Банка Михайловского. Там есть много о долгах.
юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.
на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.
люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать.
Shaman написав:юридически точно может не совсем правильно использую термины - но это живой кейс.
на предприятие приходит запрос от частного исполнителя на взыскание долга по кредиту - по документам видно, что судебного решения нет - все-таки надпись нотариуса. что юристы, что бухгалтерия говорят - сорри, мы обязаны удержать 20% - и удерживают.
люди, на которых пришло, - предлагал, чтобы они подошли, чтобы разобраться - но не подходили, наверное, не очень надо. но деньги начали удерживать.
да, так и есть - нужно обращаться в суд и останавливать исполнительное производство. Само не остановится. Предприятие - ни при чем, оно законопослушно выполняет требование исполнителя.
В большинстве случаев есть нарушения в этой цепочке - исп.надпись-исполнитель, поэтому все отменяется. Но чем раньше, тем легче уберечь деньги. Но возможно, заемщик признал долг, какие вопросы?