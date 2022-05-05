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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:59
Честно говоря, слабо очень верится, что с Моно может статься что-то плохое...
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Vorlon
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:08
Zochan написав:
TipTop написав:Zochan
чим? Тим же законом гарантування вкладів?
Так, завжди гарантувались. А з 2020р. навіть під час оформлення картки, надають довідку фонду.
Не всегда. На начальном этапе возникновения фонда гарантировались именно вклады. Остатки по непредпринимательским счетам физлиц добавили позже. Еще позже добавили счета ФОП.
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WallNutPen
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:18
Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
а что, кто-то покупает с Моно за свои?
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Shaman
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:00
це сталося якраз тоді, коли ліміт зрізали до нуля, а купити треба було терміново. Там взагалі була дивна історія, з тим лімітом. Колективний розум так і не знайшов хоч однієї причини для вигнання з кредитного раю.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:01
Shaman написав:
а что, кто-то покупает с Моно за свои?
Все, у кого нет кредитки ПУМБа.
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Vorlon
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:38
Vorlon написав: Shaman написав:
а что, кто-то покупает с Моно за свои?
Все, у кого нет кредитки ПУМБа.
Ну щас у Мони 1% на продукты за свои, у Шапита 0.7% за кредитные.
Юзаю обоих по мелочам. А чооо.
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Amethyst
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