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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:59

Честно говоря, слабо очень верится, что с Моно может статься что-то плохое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:08

  Zochan написав:
TipTop написав:Zochan
чим? Тим же законом гарантування вкладів?
Так, завжди гарантувались. А з 2020р. навіть під час оформлення картки, надають довідку фонду.

Не всегда. На начальном этапе возникновения фонда гарантировались именно вклады. Остатки по непредпринимательским счетам физлиц добавили позже. Еще позже добавили счета ФОП.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:18

  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

а что, кто-то покупает с Моно за свои? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:00

Re: monobank

це сталося якраз тоді, коли ліміт зрізали до нуля, а купити треба було терміново. Там взагалі була дивна історія, з тим лімітом. Колективний розум так і не знайшов хоч однієї причини для вигнання з кредитного раю.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:01

  Shaman написав:а что, кто-то покупает с Моно за свои?

Все, у кого нет кредитки ПУМБа.
Vorlon
 
Повідомлень: 10132
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Подякував: 479 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:38

  Vorlon написав:
  Shaman написав:а что, кто-то покупает с Моно за свои?

Все, у кого нет кредитки ПУМБа.

Ну щас у Мони 1% на продукты за свои, у Шапита 0.7% за кредитные.
Юзаю обоих по мелочам. А чооо.
Amethyst
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