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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 13:32
Ромасик написав:
я пока Алку и Вальку донашиваю.
Вальки не було, а Алка так зрізає ліміти, що ще тре перевіряти, чи вистачить, чи ні. І там ніякого кешбеку вже, навіть 1% немає - всі горіхи пішли на ЗСУ ще в лютому. То ж Алку є сенс використовувати тільки на окремих покупках від 500 грн заради розстрочок
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Faceless
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Додано: Чет 05 тра, 2022 13:44
V2 написав: Ромасик написав:
я пока Алку и Вальку донашиваю. При том, что у меня нет аккорда и пиреуса.
Алка ж без кешбеку чи Ви суто по розстрочкам?
Що у Вальки доброго?
Акорда теж немає, пишуть, що кешбек там тільки по карткам з кредитним лімітом, який зараз не дають!
Щодо Піреуса - дистанційно відкривають? На що звернути увагу?
по Алке там сегодня в ветке много треплются. Так что вы не прощелкайте
Да и вариант с 500 грн рабочий.
Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки.
Аккорд я тоже не имею лимит, поэтому не пользуюсь.
Пиреус пока неинтересен, пока есть Валька.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 тра, 2022 13:52
Ромасик написав:
Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки
Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?
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V2
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:17
V2 написав: Ромасик написав:
Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки
Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?
на кредитки
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Ромасик
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:20
Ромасик написав: V2 написав: Ромасик написав:
Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки
Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?
на кредитки
Кредитки у Вали и в мирное время выпросить с улицы не получалось, а щас вааще не дают.
Берите у Вали дебетку Райф+, кладите на счет 2К и юзайте СЭП нашару
р2р-пополняшки тож нашару. Мож через полгода и кредитку дадут, мне 2КешБека нравилась
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Amethyst
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Додано: Чет 05 тра, 2022 14:25
Amethyst моему родственнику дали относительно с улицу. У меня да, з/п.
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Ромасик
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Додано: Чет 05 тра, 2022 15:00
Ромасик
То есть 2КБ там без изменений
А какой там принцип льготника - так и не понял
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Vorlon
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:09
подскажите, сколько можно иметь виртуалок?
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siem4020
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Додано: Чет 05 тра, 2022 21:56
siem4020 написав:
подскажите, сколько можно иметь виртуалок?
Задача не розкрита. У загальному випадку для не преміум клієнта можна відкрити:
- чорну картку у гривні (віртуальну або фізичну) - 1 шт.;
- білу картку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- єПідтримку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у доларах (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у євро (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.
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klug
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Додано: Чет 05 тра, 2022 22:01
Vorlon написав:Ромасик
То есть 2КБ там без изменений
А какой там принцип льготника - так и не понял
да
обычный льготник.
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Ромасик
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