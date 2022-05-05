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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 13:32

Re: monobank

  Ромасик написав:я пока Алку и Вальку донашиваю.

Вальки не було, а Алка так зрізає ліміти, що ще тре перевіряти, чи вистачить, чи ні. І там ніякого кешбеку вже, навіть 1% немає - всі горіхи пішли на ЗСУ ще в лютому. То ж Алку є сенс використовувати тільки на окремих покупках від 500 грн заради розстрочок
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 13:44

  V2 написав:
  Ромасик написав:я пока Алку и Вальку донашиваю. При том, что у меня нет аккорда и пиреуса.


Алка ж без кешбеку чи Ви суто по розстрочкам?
Що у Вальки доброго?

Акорда теж немає, пишуть, що кешбек там тільки по карткам з кредитним лімітом, який зараз не дають!

Щодо Піреуса - дистанційно відкривають? На що звернути увагу?

по Алке там сегодня в ветке много треплются. Так что вы не прощелкайте ;)
Да и вариант с 500 грн рабочий.
Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки.
Аккорд я тоже не имею лимит, поэтому не пользуюсь.
Пиреус пока неинтересен, пока есть Валька.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 13:52

Re: monobank

  Ромасик написав:Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки

Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:17

  V2 написав:
  Ромасик написав:Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки

Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?

на кредитки
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:20

  Ромасик написав:
  V2 написав:
  Ромасик написав:Валька - все то же, что и было, и получше шмоньки

Не клієнт Аваля. На що звернути там увагу?

на кредитки

Кредитки у Вали и в мирное время выпросить с улицы не получалось, а щас вааще не дают.
Берите у Вали дебетку Райф+, кладите на счет 2К и юзайте СЭП нашару
р2р-пополняшки тож нашару. Мож через полгода и кредитку дадут, мне 2КешБека нравилась
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:25

Amethyst моему родственнику дали относительно с улицу. У меня да, з/п.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 15:00

Ромасик
То есть 2КБ там без изменений :roll: А какой там принцип льготника - так и не понял :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:09

Re: monobank

подскажите, сколько можно иметь виртуалок?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:56

  siem4020 написав:подскажите, сколько можно иметь виртуалок?

Задача не розкрита. У загальному випадку для не преміум клієнта можна відкрити:
- чорну картку у гривні (віртуальну або фізичну) - 1 шт.;
- білу картку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- єПідтримку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у доларах (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у євро (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:01

  Vorlon написав:Ромасик
То есть 2КБ там без изменений :roll: А какой там принцип льготника - так и не понял :?

да
обычный льготник.
Ромасик
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