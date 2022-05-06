monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 12:55
Ромасик написав:
вот мы и пытаемся понять смысл сего сакрального действа
Та ніби все ясно. В свої часи кешбек підвищений був тільки за свої, тому тримав трохи на випадок, якщо платити за вдалою категорією.
Наразі кешбек особливої ролі не грає, але моно став основною карткою для розрахунків (за відсутністю по суті кешбеку моно виграє як найзручніший). ТАС лежить на полиці, Альфа хіба на випадок використання халявних розстрочок, а так - там щоразу зрізають ліміт, тому доступно дуже небагато.
Виграшу в використанні кредитних грошей для поточних розрахунків на сьогодні фактично не залишилось. В моно за свої хоча б спільна оплата працює.
Faceless
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:09
подскажите, сколько можно иметь виртуалок?
siem4020
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Додано: Чет 05 тра, 2022 21:56
siem4020 написав:
подскажите, сколько можно иметь виртуалок?
Задача не розкрита. У загальному випадку для не преміум клієнта можна відкрити:
- чорну картку у гривні (віртуальну або фізичну) - 1 шт.;
- білу картку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- єПідтримку у гривні (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у доларах (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.;
- валютну у євро (віртуальну, але можна перевипустити на фізичну) - 1 шт.
klug
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:13
При снятии депо не позволяет выбрать дату. Кто-то пробовал сегодня?
andyteam
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:23
Тут таке діло.
У нас залишилося невикористаних 15'000 коробок нашого монопива.
По 2 банки у коробці.
Заповніть
коротку заявку
, та 15'000 наших повнолітніх (18+) клієнтів отримають пиво безкоштовно.
Доставка НП за рахунок отримувача.
П'ємо пиво за наших доблесних захисників!
Слава Україні!
Amethyst
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:38
Amethyst написав:
Тут таке діло.
У нас залишилося невикористаних 15'000 коробок нашого монопива.
По 2 банки у коробці.
Заповніть
коротку заявку
, та 15'000 наших повнолітніх (18+) клієнтів отримають пиво безкоштовно.
Доставка НП за рахунок отримувача.
П'ємо пиво за наших доблесних захисників!
Слава Україні!
Сколько заявок оставили ?;) - если бы несколько заявок в одну отправку
больше похоже на акцию - поддержи НП
Shaman
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:08
Shaman написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
а что, кто-то покупает с Моно за свои?
тільки за свої! бо кеш-бек вдвічі більший.
Petro2004
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:17
Petro2004 написав: Shaman написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
а что, кто-то покупает с Моно за свои?
тільки за свої! бо кеш-бек вдвічі більший.
На 0.25% больше? Поэтому за свои?
lel
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:21
lel написав:
На 0.25% больше? Поэтому за свои?
для продуктів +0,25%, по інших більше. Плюс, працює спільна оплата. А так - давно не ті часи, коли на ощадному гроші давали 20% річних чистими, тепер вигода від користування лімітом мізерна
Faceless
Модератор
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:05
Shaman написав: Amethyst написав:
Тут таке діло.
У нас залишилося невикористаних 15'000 коробок нашого монопива.
По 2 банки у коробці.
Заповніть
коротку заявку
, та 15'000 наших повнолітніх (18+) клієнтів отримають пиво безкоштовно.
Доставка НП за рахунок отримувача.
П'ємо пиво за наших доблесних захисників!
Слава Україні!
Сколько заявок оставили ?;) - если бы несколько заявок в одну отправку
больше похоже на акцию - поддержи НП
через час уже было все... но всего 2 банки "бесплатные" с учетом цены доставки НП, хм, такой себе подарок...
ol_zy
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