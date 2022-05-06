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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:44

Заполнил заявку через пол часа после оглашения. Ввел все данные, подтвердил чрез смс, вроде все ок. Только, что этот жлоб банк от гороха прислал уведомление в приложении, что пива на меня не хватило типа купи себе в магазине. :) Дно полное.
oblik2008
 
Повідомлень: 97
З нами з: 09.12.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:50

  oblik2008 написав:Заполнил заявку через пол часа после оглашения. Ввел все данные, подтвердил чрез смс, вроде все ок. Только, что этот жлоб банк от гороха прислал уведомление в приложении, что пива на меня не хватило типа купи себе в магазине. :) Дно полное.

свинорылы все позаказывали :D :D :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 29.09.19
Подякував: 314 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:00

  Shaman написав:
  oblik2008 написав:Заполнил заявку через пол часа после оглашения. Ввел все данные, подтвердил чрез смс, вроде все ок. Только, что этот жлоб банк от гороха прислал уведомление в приложении, что пива на меня не хватило типа купи себе в магазине. :) Дно полное.

свинорылы все позаказывали :D :D :D


Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво :)
oblik2008
 
Повідомлень: 97
З нами з: 09.12.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:03

Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:12

  idealstorm написав:Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?

нет, на то они и не разрывные
gonzo
 
Повідомлень: 253
З нами з: 05.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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