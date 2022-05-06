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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:44
Заполнил заявку через пол часа после оглашения. Ввел все данные, подтвердил чрез смс, вроде все ок. Только, что этот жлоб банк от гороха прислал уведомление в приложении, что пива на меня не хватило типа купи себе в магазине. Дно полное.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:50
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:00
Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:03
Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:12
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