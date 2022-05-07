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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:00

  Shaman написав:
  oblik2008 написав:Заполнил заявку через пол часа после оглашения. Ввел все данные, подтвердил чрез смс, вроде все ок. Только, что этот жлоб банк от гороха прислал уведомление в приложении, что пива на меня не хватило типа купи себе в магазине. :) Дно полное.

свинорылы все позаказывали :D :D :D


Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво :)
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:03

Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:12

  idealstorm написав:Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?

нет, на то они и не разрывные
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:02

  Faceless написав:
  lel написав:На 0.25% больше? Поэтому за свои?

для продуктів +0,25%, по інших більше. Плюс, працює спільна оплата. А так - давно не ті часи, коли на ощадному гроші давали 20% річних чистими, тепер вигода від користування лімітом мізерна

можно удивить девушку на свидании нано-технологией :D

ощадний не 20%, да и КБ - не 4%. Можно платить зарплатной и не выделываться.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:04

  ol_zy написав:через час уже было все... но всего 2 банки "бесплатные" с учетом цены доставки НП, хм, такой себе подарок...

ага, на любителя (ачивок) :lol:
  oblik2008 написав:Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво :)

вы так долго ждали подходящего момента! :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 06 тра, 2022 19:08, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:52

  Ромасик написав:
  oblik2008 написав:Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво :)

вы так долго ждали подходящего момента! :lol:

oblik2008
Почитайте ветку ПУМБа тут и особенно на минфине... Я вот месяц ждал пока ПУМБа разлочит мои карты, хорошо что доходы были через налоговую, а то ПУМБ продажу недвиги через нотариуса отменил - пользуясь вседозволенностью военного времени и тупо заблочил все счета, депозиты и карты...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 07:19

  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
mann
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:10

  mann написав:
  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?

Практически это перевод по шаблону между картами разных банков, стоя в очереди на кассу.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:13

  mann написав:
  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?

большинство с другой карты пополняет.
я уже и забыл, когда большую часть карт вживую пополнял
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:13

  ramzes4 написав:
  mann написав:
  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?

Практически это перевод по шаблону между картами разных банков, стоя в очереди на кассу.

ИМХО, это тоже изврат ;)
Shaman
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