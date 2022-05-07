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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:00
Я в долгу не остался, вывел все остатки с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво
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oblik2008
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:03
Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?
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idealstorm
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:12
idealstorm написав:
Подскажите,
в связи с положением в стране, а расторгать неразрывные депо позволено?
нет, на то они и не разрывные
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gonzo
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:02
Faceless написав: lel написав:
На 0.25% больше? Поэтому за свои?
для продуктів +0,25%, по інших більше. Плюс, працює спільна оплата.
А так - давно не ті часи, коли на ощадному гроші давали 20% річних чистими, тепер вигода від користування лімітом мізерна
можно удивить девушку на свидании нано-технологией
ощадний не 20%, да и КБ - не 4%. Можно платить зарплатной и не выделываться.
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Ромасик
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:04
ol_zy написав:
через час уже было все... но всего 2 банки "бесплатные" с учетом цены доставки НП, хм, такой себе подарок...
ага, на любителя (ачивок)
oblik2008 написав:
Я в долгу не остался, вывел все остатки
с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво
вы так долго ждали подходящего момента!
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 06 тра, 2022 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Ромасик
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:52
oblik2008
Ромасик написав: oblik2008 написав:
Я в долгу не остался, вывел все остатки
с карт на ПУМБ под 6%. Как раз к выходным на пиво
вы так долго ждали подходящего момента!
Почитайте ветку ПУМБа тут и особенно на минфине... Я вот месяц ждал пока ПУМБа разлочит мои карты, хорошо что доходы были через налоговую, а то ПУМБ продажу недвиги через нотариуса отменил - пользуясь вседозволенностью военного времени и тупо заблочил все счета, депозиты и карты...
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ol_zy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 07:19
Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
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mann
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:10
mann написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
Практически это перевод по шаблону между картами разных банков, стоя в очереди на кассу.
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ramzes4
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:13
mann написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
большинство с другой карты пополняет.
я уже и забыл, когда большую часть карт вживую пополнял
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Shaman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:13
ramzes4 написав: mann написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
Практически это перевод по шаблону между картами разных банков, стоя в очереди на кассу.
ИМХО, это тоже изврат
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Shaman
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