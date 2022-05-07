RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:49

я знаю многих инстасамок, которые перед покупкой просят, чтобы муж им скинул деньги на продукты, а вы тут спорите, удобно или нет :lol:

для таких семей дебетовая карта - благо цивилизации :lol:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1150 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:55

  Shaman написав:
  mann написав:
  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?

большинство с другой карты пополняет.
я уже и забыл, когда большую часть карт вживую пополнял

а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 07.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:59

  mann написав:а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?

Патамуша на той карте на остаток 7..12%, но нет КБ, а на Моне на остаток по карте 0% но КБ 1%... куручусь как белка в колесе
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.