я знаю многих инстасамок, которые перед покупкой просят, чтобы муж им скинул деньги на продукты, а вы тут спорите, удобно или нет
для таких семей дебетовая карта - благо цивилизации
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 13:49
я знаю многих инстасамок, которые перед покупкой просят, чтобы муж им скинул деньги на продукты, а вы тут спорите, удобно или нет
для таких семей дебетовая карта - благо цивилизации
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:55
а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:59
|