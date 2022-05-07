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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:55
Shaman написав: mann написав: Vorlon написав:
А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?
у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?
большинство с другой карты пополняет.
я уже и забыл, когда большую часть карт вживую пополнял
а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?
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mann
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Додано: Суб 07 тра, 2022 14:59
mann написав:
а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?
Патамуша на той карте на остаток 7..12%, но нет КБ, а на Моне на остаток по карте 0% но КБ 1%... куручусь как белка в колесе
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:07
подскажите, а моно практикует повышение курса продажи доллара на выходные?
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siem4020
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:10
Как установить приложение на новом телефоне? Не заблокируют ли карту или надо сперва предупредить техподдержку что купил новый смартфон и на него хочешь поставить?
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vovareuckij
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:44
vovareuckij
На финансовый email придет письмо с "кнопкой" для подтверждения нового устройства. Без этого будет работать с ограничениями.
NAME, до вашого рахунку отримано доступ з нового пристрою — Samsung SM-M315F.
Ви можете заборонити використання вашого облікового запису на цьому пристрої.
Це не мій пристрій
Якщо ви натиснете «Це не мій пристрій», сесія на цьому пристрої зупиниться, а подальші входи будуть заборонені. Співробітники банку ніколи не будуть питати СМС-паролі або дзвонити з проханням дозволити використання облікового запису.
Якщо ви впевнені в тому, що відбувається (наприклад, купили новий смартфон), то «Підтвердіть» вхід з цього пристрою. Подальші входи з цього пристрою будуть вважатися безпечними.
Востаннє редагувалось SHURICK76
в Суб 07 тра, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:45
vovareuckij написав:
Как установить приложение на новом телефоне? Не заблокируют ли карту или надо сперва предупредить техподдержку что купил новый смартфон и на него хочешь поставить?
Не заблокируют. Заблокируется приложение на старом телефона. А так авторизуетесь в новом телефоне и все будет норм
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WallNutPen
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:48
SHURICK76 написав:vovareuckij
На финансовый email придет письмо с "кнопкой" для подтверждения нового устройства. Без этого будет работать с ограничениями.
Что такое финансовый емейл? Я бывает в учетку жены входу на своей телефоне, потом через пять минут возвращаю все назад - никаких подтверждений через эмейл никогда не встречал
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WallNutPen
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:57
WallNutPen при регистрации в Моно все вводят свой email. Вот он и становится Вашим финансовым.
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SHURICK76
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