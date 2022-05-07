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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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monobank 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
7
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:49

я знаю многих инстасамок, которые перед покупкой просят, чтобы муж им скинул деньги на продукты, а вы тут спорите, удобно или нет :lol:

для таких семей дебетовая карта - благо цивилизации :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:55

  Shaman написав:
  mann написав:
  Vorlon написав:А что - кто-то хранит на карте Моно больше минимума для текущих покупок?

у каждого минимум наверное свой. Но практически это как- перед походом в магаз,бежать в ibox и пополнять карту?

большинство с другой карты пополняет.
я уже и забыл, когда большую часть карт вживую пополнял

а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?
mann
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:59

  mann написав:а зачем? Почему нельзя расплатиться той картой,с которой вы кидаете на карту моно и потом с моно расчитываетесь в магазе?

Патамуша на той карте на остаток 7..12%, но нет КБ, а на Моне на остаток по карте 0% но КБ 1%... куручусь как белка в колесе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:07

Re: monobank

подскажите, а моно практикует повышение курса продажи доллара на выходные?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:10

Как установить приложение на новом телефоне? Не заблокируют ли карту или надо сперва предупредить техподдержку что купил новый смартфон и на него хочешь поставить?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:44

vovareuckij На финансовый email придет письмо с "кнопкой" для подтверждения нового устройства. Без этого будет работать с ограничениями.
NAME, до вашого рахунку отримано доступ з нового пристрою — Samsung SM-M315F.
Ви можете заборонити використання вашого облікового запису на цьому пристрої.
Це не мій пристрій
Якщо ви натиснете «Це не мій пристрій», сесія на цьому пристрої зупиниться, а подальші входи будуть заборонені. Співробітники банку ніколи не будуть питати СМС-паролі або дзвонити з проханням дозволити використання облікового запису.

Якщо ви впевнені в тому, що відбувається (наприклад, купили новий смартфон), то «Підтвердіть» вхід з цього пристрою. Подальші входи з цього пристрою будуть вважатися безпечними.
Востаннє редагувалось SHURICK76 в Суб 07 тра, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:45

  vovareuckij написав:Как установить приложение на новом телефоне? Не заблокируют ли карту или надо сперва предупредить техподдержку что купил новый смартфон и на него хочешь поставить?

Не заблокируют. Заблокируется приложение на старом телефона. А так авторизуетесь в новом телефоне и все будет норм
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:48

  SHURICK76 написав:vovareuckij На финансовый email придет письмо с "кнопкой" для подтверждения нового устройства. Без этого будет работать с ограничениями.

Что такое финансовый емейл? Я бывает в учетку жены входу на своей телефоне, потом через пять минут возвращаю все назад - никаких подтверждений через эмейл никогда не встречал
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:57

WallNutPen при регистрации в Моно все вводят свой email. Вот он и становится Вашим финансовым.
SHURICK76
 
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  #<1 ... 62636465
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