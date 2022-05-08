monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:30
Переказ з картки на іншу картку або поточний рахунок фіз.особи, відкритий у monobank | UniversalBank - Безкоштовно Це мається на увазі p2p переказ? Якщо переказати з валютної віртуальної Моно на валютну фізичну Універсала (скажімо 1000 дол), то скільки дійде? (цей переказ здійснюється через продаж валюти та з подальшим переказом коштів у гривні, чи як?). Хто в курсі? Дякую.
ricardo
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:03
Які думки маєте про військові ОВДП?
ringM57
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:13
ringM57 написав:
Які думки маєте про військові ОВДП?
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idealstorm
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Додано: Нед 08 тра, 2022 10:17
idealstorm написав: ringM57 написав:
Які думки маєте про військові ОВДП?
Ліпше в доляри
непатріотично...
ЗСУ вас боронить а ви в матрац валюту
greenozon
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:06
idealstorm написав: ringM57 написав:
Які думки маєте про військові ОВДП?
Ліпше в доляри
В приватбанці є річні ВОВДП в доларах під 3,7% та піврічні ВОВДП в євро під 2,5%.
https://next.privat24.ua/bonds/list
Bosstone
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:12
Bosstone написав: idealstorm написав: ringM57 написав:
Які думки маєте про військові ОВДП?
Ліпше в доляри
В приватбанці є річні ВОВДП в доларах під 3,7% та піврічні ВОВДП в євро під 2,5%.
https://next.privat24.ua/bonds/list
да там какие-то "депозитарные послуги" есть и "мин кол-во" большое
Я нашару привык обслуживаться у Мони или Алки от 1 шт
Amethyst
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Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20
ringM57 написав:
Які думки маєте про військові ОВДП?
яки думки? Никаких думок - берешь и влаживаешь все заработанное/заробляемое. Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую.
Ромасик
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Додано: Нед 08 тра, 2022 16:42
ricardo написав:
Якщо переказати з валютної віртуальної Моно на валютну фізичну Універсала
а с какой целью данное извращение? если уж есть валютная карта с ненулевым балансом то кто может валюту выводит в места по перспективнее. или Універсала резко обеспечила выдачу валюты синими баксами на кассе?
wtf
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