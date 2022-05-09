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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:30

Переказ USD на картку UniversalBank

Переказ з картки на іншу картку або поточний
рахунок фіз.особи, відкритий у monobank | UniversalBank - Безкоштовно

Це мається на увазі p2p переказ?
Якщо переказати з валютної віртуальної Моно на валютну фізичну Універсала (скажімо 1000 дол), то скільки дійде? (цей переказ здійснюється через продаж валюти та з подальшим переказом коштів у гривні, чи як?).
Хто в курсі?
Дякую.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:03

Re: monobank

Які думки маєте про військові ОВДП?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:13

  ringM57 написав:Які думки маєте про військові ОВДП?

Ліпше в доляри
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:17

  idealstorm написав:
  ringM57 написав:Які думки маєте про військові ОВДП?

Ліпше в доляри

непатріотично...
ЗСУ вас боронить а ви в матрац валюту
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:06

  idealstorm написав:
  ringM57 написав:Які думки маєте про військові ОВДП?

Ліпше в доляри

В приватбанці є річні ВОВДП в доларах під 3,7% та піврічні ВОВДП в євро під 2,5%.
https://next.privat24.ua/bonds/list
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:12

  Bosstone написав:
  idealstorm написав:
  ringM57 написав:Які думки маєте про військові ОВДП?

Ліпше в доляри

В приватбанці є річні ВОВДП в доларах під 3,7% та піврічні ВОВДП в євро під 2,5%.
https://next.privat24.ua/bonds/list

да там какие-то "депозитарные послуги" есть и "мин кол-во" большое :mrgreen:
Я нашару привык обслуживаться у Мони или Алки от 1 шт
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:20

  ringM57 написав:Які думки маєте про військові ОВДП?

яки думки? Никаких думок - берешь и влаживаешь все заработанное/заробляемое. Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:42

Re: monobank

  ricardo написав:Якщо переказати з валютної віртуальної Моно на валютну фізичну Універсала

а с какой целью данное извращение? если уж есть валютная карта с ненулевым балансом то кто может валюту выводит в места по перспективнее. или Універсала резко обеспечила выдачу валюты синими баксами на кассе?
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 10:21

Re: monobank

monobank підвищів комісію за переказ на карти закордоних банків вже до 4%

щось банк без відділень колядує як може, хтось знає хто ще з банків відправляє за кордон окрім привата(ліміт 30к) та моно(о**ли 4%)?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:17

скількі за день можна закинути на карту моно через ibox , щоб нічого не заблокували і т.і.?
mann
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