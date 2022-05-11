mann написав:скількі за день можна закинути на карту моно через ibox , щоб нічого не заблокували і т.і.?
Я вже перевідчився,як повезе,якто кажуть,як карта ляже, в мене і в дружини закінчився депозит, перекидував в себе 200 частинами, встиг лише 100 - тут бан, 30 хв допитувалися з увімкненою камерою що і куди, тут думаю, от дружина попала,я кидаю, а її будуть питати, попала(( кидаю, всі перекинув і пропустили, так що якось так.
Співзасновник банку запевняє, що потрібно запускати економіку
Monobank на цьому тижні відновить в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це в Telegram повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він відзначив, що «потрібно запускати економіку».
«На цьому тижні ми відновимо в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти», — написав він.
За словами Гороховського, банк планує видати за цими програмами близько 10 млрд грн.
Деякі внутрішньо переміщені особи вже отримали виплати за перші два місяці війни. Але інші все ще чекають. Кабінет міністрів повідомив, що за квітень уряд спрямував на виплату внутрішньо переміщеним особам 5,2 мільярда гривень в Ощадбанк. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 44478.html