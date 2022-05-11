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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:04

  mann написав:скількі за день можна закинути на карту моно через ibox , щоб нічого не заблокували і т.і.?

Я вже перевідчився,як повезе,якто кажуть,як карта ляже, в мене і в дружини закінчився депозит, перекидував в себе 200 частинами, встиг лише 100 - тут бан, 30 хв допитувалися з увімкненою камерою що і куди, тут думаю, от дружина попала,я кидаю, а її будуть питати, попала(( кидаю, всі перекинув і пропустили, так що якось так.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 16:05

Відомий український банк відновлює кредитування та покупки ч

Співзасновник банку запевняє, що потрібно запускати економіку

Monobank на цьому тижні відновить в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це в Telegram повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він відзначив, що «потрібно запускати економіку».

«На цьому тижні ми відновимо в повному обсязі кредитування за програмами розстрочка та Покупка частинами. Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти», — написав він.

За словами Гороховського, банк планує видати за цими програмами близько 10 млрд грн.

Деякі внутрішньо переміщені особи вже отримали виплати за перші два місяці війни. Але інші все ще чекають. Кабінет міністрів повідомив, що за квітень уряд спрямував на виплату внутрішньо переміщеним особам 5,2 мільярда гривень в Ощадбанк. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 44478.html
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 10:46

Re: monobank

а что, Моно отменил минимальный платеж по кредиткам?
в приложении светит, что враховано, хотя еще на днях показывал сумму
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:21

Shaman
У мене показує суму до сплати. Може Ви погасили і забули?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:34

  klug написав:Shaman
У мене показує суму до сплати. Може Ви погасили і забули?

нет, вообще не вносил. обороты только по белой были.
чего и спрашиваю
Shaman
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