А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:32
Re: monobank
А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:44
Re: monobank
У меня тоже светился минимальный платеж, а потом после двух технических возвратов п2п платежей (лежал процессинг банка-приемника) внезапно МОП исчез но сумма к погашению в льготном периоде осталась та же.
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:45
Попросить кого-то шоб дал вам инфу. Например меня
Хотел вставить картинку но тут по ходу не форум а барахло - борятся с рефералками а вставить картинку невозможно
В общем по теме вопроса - моня предлагает сейчас
UA 4000225791 по 954.5
UA 4000225809 по 1042.35
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:56
WallNutPen, спасибо. На копейки дешевле, чем в Альфе.
А 4000225866 (которые до 27.07.22) у моно нет?
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:58
Додано: Чет 12 тра, 2022 11:26
із власних спостережень - найкращі котіровки наразі в брокера Кінто
деякі вже почали додавати премію в вартість
+вони оновлюють ціну на щоденній основі, можна брати за базу
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:14
Так, самого цiкавить це питання. У моно ще донедавна було 3%, здається.
ПУМБ та ТАС не вiдправляють, перевiрив.
А шо за ліміт 30к у Привата, це добовий?
Бо по НБУ начебто 100к/мiсяць, але у мене набагато менше вiдправлено в травнi i вже не пропускає. Чи може вони за останнi 30 днiв рахують?
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