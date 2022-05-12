monobank
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:32
А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
ramzes4
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:44
У меня тоже светился минимальный платеж, а потом после двух технических возвратов п2п платежей (лежал процессинг банка-приемника) внезапно МОП исчез
но сумма к погашению в льготном периоде осталась та же.
Mathias
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:45
ramzes4 написав:
А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
Попросить кого-то шоб дал вам инфу. Например меня
Хотел вставить картинку но тут по ходу не форум а барахло
- борятся с рефералками а вставить картинку невозможно
В общем по теме вопроса - моня предлагает сейчас
UA 4000225791 по 954.5
UA 4000225809 по 1042.35
WallNutPen
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:56
WallNutPen, спасибо. На копейки дешевле, чем в Альфе. А 4000225866 (которые до 27.07.22) у моно нет?
ramzes4
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Додано: Чет 12 тра, 2022 10:58
ramzes4 написав: WallNutPen
, спасибо. На копейки дешевле, чем в Альфе.
А 4000225866 (которые до 27.07.22) у моно нет?
Нету - только эти.
Кстати у ICU обычно еще на копейки дешевле чем в моне
WallNutPen
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:26
із власних спостережень - найкращі котіровки наразі в брокера Кінто
деякі вже почали додавати премію в вартість
https://kinto.com/funds/shop/armybonds
+вони оновлюють ціну на щоденній основі, можна брати за базу
greenozon
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:14
gonzo написав:
monobank підвищів комісію за переказ на карти закордоних банків вже до 4%
щось банк без відділень колядує як може, хтось знає хто ще з банків відправляє за кордон окрім привата(ліміт 30к) та моно(о**ли 4%)?
Так, самого цiкавить це питання. У моно ще донедавна було 3%, здається.
ПУМБ та ТАС не вiдправляють, перевiрив.
А шо за ліміт 30к у Привата, це добовий?
Бо по НБУ начебто 100к/мiсяць, але у мене набагато менше вiдправлено в травнi i вже не пропускає. Чи може вони за останнi 30 днiв рахують?
tmp01
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:15
tmp01 написав: gonzo написав:
monobank підвищів комісію за переказ на карти закордоних банків вже до 4%
щось банк без відділень колядує як може, хтось знає хто ще з банків відправляє за кордон окрім привата(ліміт 30к) та моно(о**ли 4%)?
Так, самого цiкавить це питання. У моно ще донедавна було 3%, здається.
ПУМБ та ТАС не вiдправляють, перевiрив.
А шо за ліміт 30к у Привата, це добовий?
Бо по НБУ начебто 100к/мiсяць, але у мене набагато менше вiдправлено в травнi i вже не пропускає. Чи може вони за останнi 30 днiв рахують?
у привата це на місяць, внутрішне роспорядження банка - чи є в моно ліміт чи ні не перевіряв ще бо 4% за свої то капець
gonzo
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:22
gonzo написав:
бо 4% за свої то капець
100!%
tmp01
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