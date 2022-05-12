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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:32

Re: monobank

А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:44

Re: monobank

У меня тоже светился минимальный платеж, а потом после двух технических возвратов п2п платежей (лежал процессинг банка-приемника) внезапно МОП исчез :) но сумма к погашению в льготном периоде осталась та же.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:45

  ramzes4 написав:А как-то можно глянуть перечень и цены военных облигаций в монобанке, не открывая счёт в ценных бумагах?
Хочу с Альфа-Банком сравнить.
Попросить кого-то шоб дал вам инфу. Например меня ;)
Хотел вставить картинку но тут по ходу не форум а барахло :( - борятся с рефералками а вставить картинку невозможно

В общем по теме вопроса - моня предлагает сейчас

UA 4000225791 по 954.5
UA 4000225809 по 1042.35
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:56

WallNutPen, спасибо. На копейки дешевле, чем в Альфе.

А 4000225866 (которые до 27.07.22) у моно нет?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:58

  ramzes4 написав:WallNutPen, спасибо. На копейки дешевле, чем в Альфе.

А 4000225866 (которые до 27.07.22) у моно нет?

Нету - только эти.
Кстати у ICU обычно еще на копейки дешевле чем в моне
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:26

із власних спостережень - найкращі котіровки наразі в брокера Кінто
деякі вже почали додавати премію в вартість

https://kinto.com/funds/shop/armybonds
+вони оновлюють ціну на щоденній основі, можна брати за базу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:14

  gonzo написав:monobank підвищів комісію за переказ на карти закордоних банків вже до 4%

щось банк без відділень колядує як може, хтось знає хто ще з банків відправляє за кордон окрім привата(ліміт 30к) та моно(о**ли 4%)?

Так, самого цiкавить це питання. У моно ще донедавна було 3%, здається.
ПУМБ та ТАС не вiдправляють, перевiрив.

А шо за ліміт 30к у Привата, це добовий?
Бо по НБУ начебто 100к/мiсяць, але у мене набагато менше вiдправлено в травнi i вже не пропускає. Чи може вони за останнi 30 днiв рахують?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:15

  tmp01 написав:
  gonzo написав:monobank підвищів комісію за переказ на карти закордоних банків вже до 4%

щось банк без відділень колядує як може, хтось знає хто ще з банків відправляє за кордон окрім привата(ліміт 30к) та моно(о**ли 4%)?

Так, самого цiкавить це питання. У моно ще донедавна було 3%, здається.
ПУМБ та ТАС не вiдправляють, перевiрив.

А шо за ліміт 30к у Привата, це добовий?
Бо по НБУ начебто 100к/мiсяць, але у мене набагато менше вiдправлено в травнi i вже не пропускає. Чи може вони за останнi 30 днiв рахують?

у привата це на місяць, внутрішне роспорядження банка - чи є в моно ліміт чи ні не перевіряв ще бо 4% за свої то капець
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:22

Re: monobank

  gonzo написав:бо 4% за свої то капець

100!% :(
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:33

Ёоо

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Amethyst
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