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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:26

Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Lost
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 23:01

правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!? :mrgreen: (пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар :lol:
Lost
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
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monobank (682)
13.05.2022 00:01
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