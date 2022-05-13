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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:26
Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Додано: Чет 12 тра, 2022 23:01
правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!? (пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар
Додано: П'ят 13 тра, 2022 01:04
Цікавий кейс заглядання дарованому коню до рота. Які ще претензії будуть: зварено навіть не баварцями, навіть не з Evian, доставила навіть не міс всесвіт?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 02:41
Re: monobank
доставка 50 грн
смысл от пива по такой цена за литр?
ради кота на банке?
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