|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 19:26
Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1549
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 23:01
правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!?
(пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1549
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 01:04
Lost написав:
правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!?
(пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар
Цікавий кейс заглядання дарованому коню до рота. Які ще претензії будуть: зварено навіть не баварцями, навіть не з Evian, доставила навіть не міс всесвіт?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6910
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 тра, 2022 02:41
доставка 50 грн
смысл от пива по такой цена за литр?
ради кота на банке?
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:49
Lost написав:
правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!?
(пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар
ну мне 2 баночки по 0.33 обошлись в 37 грн. Седня попробую, осталось 2 дн срока годности. И там же еще копилочку мона сделать )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:55
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1964
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57
wtf написав:
доставка 50 грн
смысл от пива по такой цена за литр?
ради кота на банке?
это же все по приколу
потратить 50 грн - не бог весть какие затраты - я тоже заказал, но не хватило, увы
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1964
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:01
Shaman написав:
это же все по приколу
я реально по приколу брал
еще и копилку замастырю
...но пить боюсь
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|