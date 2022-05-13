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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970>

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monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:26

Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Lost
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 23:01

правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!? :mrgreen: (пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар :lol:
Lost
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 01:04

  Lost написав:правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!? :mrgreen: (пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар :lol:

Цікавий кейс заглядання дарованому коню до рота. Які ще претензії будуть: зварено навіть не баварцями, навіть не з Evian, доставила навіть не міс всесвіт?
klug
 
Повідомлень: 6910
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 938 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 02:41

Re: monobank

доставка 50 грн
смысл от пива по такой цена за литр?
ради кота на банке?
wtf
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Повідомлень: 424
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:49

  Lost написав:правда что срок годности такого подарка еще 3 дня?!? :mrgreen: (пиво до 15 мая)
короче тайна небывалой щедрости моно раскрыта, интересный кейс от гороха, как быстро избавиться от просрочки и еще сделать на этом пиар :lol:
ну мне 2 баночки по 0.33 обошлись в 37 грн. Седня попробую, осталось 2 дн срока годности. И там же еще копилочку мона сделать )
Amethyst
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Повідомлень: 2308
З нами з: 05.05.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 413 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:55

  Amethyst написав:Зображення

я же говорил - все свинорылы разобрали :D
Shaman
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Повідомлень: 1964
З нами з: 29.09.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 656 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:57

  wtf написав:доставка 50 грн
смысл от пива по такой цена за литр?
ради кота на банке?

это же все по приколу ;)
потратить 50 грн - не бог весть какие затраты - я тоже заказал, но не хватило, увы :D
Shaman
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Повідомлень: 1964
З нами з: 29.09.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 656 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:01

Re: monobank

  Shaman написав:это же все по приколу

я реально по приколу брал
еще и копилку замастырю
...но пить боюсь :)
Amethyst
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Повідомлень: 2308
З нами з: 05.05.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 413 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:24

Ну что - пишите, кому вернули рассрочку...
Vorlon
 
Повідомлень: 10142
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:30

  Vorlon написав:Ну что - пишите, кому вернули рассрочку...

Таки вернули
uavasylynka
 
Повідомлень: 32
З нами з: 05.09.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 67686970>
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