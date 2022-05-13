мне ее сначала сбросили в ноль но там светилась сумма лимита который можно было получить заново, которая со временем превратись в 0
так ноль и остался
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:19
Re: monobank
Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:40
Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:16
У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).
Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:41
Re: monobank
Дали, но у меня крутятся постоянно деньги на ФОПе в моно, так что не удивлён.
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