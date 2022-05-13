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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:19

Re: monobank

  Vorlon написав:вернули рассрочку

мне ее сначала сбросили в ноль но там светилась сумма лимита который можно было получить заново, которая со временем превратись в 0
так ноль и остался
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:40

  Vorlon написав:Ну что - пишите, кому вернули рассрочку...

Повернули, на 70к
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:16

У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:41

Re: monobank

Дали, но у меня крутятся постоянно деньги на ФОПе в моно, так что не удивлён.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:22

Ага, повернули сорочку :))) 100к. КЛ на картці не змінився, 10к всього навсього, до війни 200к було.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:42

Re: monobank

У мене ліміт на розстрочку не повернули, тільки звичайний ліміт 100к
nickvp
 
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  #<1 ... 67686970
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