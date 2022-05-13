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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:19
Vorlon написав:
вернули рассрочку
мне ее сначала сбросили в ноль но там светилась сумма лимита который можно было получить заново, которая со временем превратись в 0
так ноль и остался
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:40
Vorlon написав:
Ну что - пишите, кому вернули рассрочку...
Повернули, на 70к
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Faceless
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:16
У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).
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Vorlon
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:41
Дали, но у меня крутятся постоянно деньги на ФОПе в моно, так что не удивлён.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:22
Ага, повернули сорочку
)) 100к. КЛ на картці не змінився, 10к всього навсього, до війни 200к було.
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root
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:42
У мене ліміт на розстрочку не повернули, тільки звичайний ліміт 100к
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nickvp
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:20
Только за рассрочку теперь 4% придется отстегивать ежемесячно с кредитных, как в Привате. И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.
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novichok
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:39
novichok написав:
И первая плата кредитными тоже 4%
тоесть вылет из грейса?
мне на почту пришла реклама из алло мол у них 3 дня скидки до 50% на товары оформленные через рассрочку у кота
есть желающие обновить ойфон?
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:31
wtf написав: novichok написав:
И первая плата кредитными тоже 4%
тоесть вылет из грейса?
мне на почту пришла реклама из алло мол у них 3 дня скидки до 50% на товары оформленные через рассрочку у кота
есть желающие обновить ойфон?
У моно все операции в грейсе,не?
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novichok
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:48
ну я незнаю
еще раз процитирую
novichok написав:
И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.
выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот
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wtf
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