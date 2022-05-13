wtf написав:
ну я незнаю
еще раз процитирую
novichok написав:
И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.
выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот
Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни:
Оплата щомісячного платежу за послугами Розстрочка, Покупка частинами розповсюджується на Кредитні договори, укладені з 13.05.2022 року
- Безкоштовно в рахунок власних коштів
- 4% від суми в рахунок кредитних коштів