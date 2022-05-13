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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 68697071 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.3 5 17 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 47% 8 Всього голосів : 17 Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:40 Vorlon написав: У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту). У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).

Vorlon, может что то еще, у меня лимит не трогали, а платную рассрочку сегодня дали 50к (не помню сколько, но было больше), только нафиг она мне... , может что то еще, у меня лимит не трогали, а платную рассрочку сегодня дали 50к (не помню сколько, но было больше), только нафиг она мне... Lost Повідомлень: 1550 З нами з: 07.02.09 Подякував: 51 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:45 wtf написав: ну я незнаю

еще раз процитирую

novichok написав: И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки. И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.

выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот ну я незнаюеще раз процитируювыходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот

Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни:

Оплата щомісячного платежу за послугами Розстрочка, Покупка частинами розповсюджується на Кредитні договори, укладені з 13.05.2022 року

- Безкоштовно в рахунок власних коштів

- 4% від суми в рахунок кредитних коштів Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни: klug Повідомлень: 6913 З нами з: 18.08.14 Подякував: 296 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 68697071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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