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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:40
Vorlon
Vorlon написав:
У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).
, может что то еще, у меня лимит не трогали, а платную рассрочку сегодня дали 50к (не помню сколько, но было больше), только нафиг она мне...
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Lost
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:45
wtf написав:
ну я незнаю
еще раз процитирую
novichok написав:
И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.
выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот
Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни:
Оплата щомісячного платежу за послугами Розстрочка, Покупка частинами розповсюджується на Кредитні договори, укладені з 13.05.2022 року
- Безкоштовно в рахунок власних коштів
- 4% від суми в рахунок кредитних коштів
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klug
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:00
klug написав:
- 4% від суми в рахунок кредитних коштів
для меня не актуально я перешел на кредитку дрогого банка на этот месяц. хорошо когда есть выбор
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wtf
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:40
Lost написав:Amethyst
, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Рискнул попробовать
Банка 0.33
Лёгкий лагер, сильно светлый, не крепкий, запах не уловил, сладковатый с кислинкой, в конце почувствовал чуток горечи.
Летом с обедом нормально выходит.
Седня 2ю прикончу.
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Amethyst
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