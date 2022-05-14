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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:40

  Vorlon написав:У меня пока по-прежнему 0 (было 70)... Или надо ещё подождать до завтра, или не заслужил (может близостью к фронту).

Vorlon, может что то еще, у меня лимит не трогали, а платную рассрочку сегодня дали 50к (не помню сколько, но было больше), только нафиг она мне... :|
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:45

  wtf написав:ну я незнаю
еще раз процитирую
  novichok написав:И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.

выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот

Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни:
Оплата щомісячного платежу за послугами Розстрочка, Покупка частинами розповсюджується на Кредитні договори, укладені з 13.05.2022 року
- Безкоштовно в рахунок власних коштів
- 4% від суми в рахунок кредитних коштів
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:00

Re: monobank

  klug написав:- 4% від суми в рахунок кредитних коштів

для меня не актуально я перешел на кредитку дрогого банка на этот месяц. хорошо когда есть выбор
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:40

  Lost написав:Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?

Рискнул попробовать
Банка 0.33
Лёгкий лагер, сильно светлый, не крепкий, запах не уловил, сладковатый с кислинкой, в конце почувствовал чуток горечи.
Летом с обедом нормально выходит.
Седня 2ю прикончу.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:10

Re: monobank

  Amethyst написав:Седня 2ю прикончу.


Не замало буде на Євробачення 0,33? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:12

  V2 написав:
  Amethyst написав:Седня 2ю прикончу.


Не замало буде на Євробачення 0,33? ;)

Це буде розминка перед нашою перемогою
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:43

  lloydbanksua написав:
  V2 написав:
  Amethyst написав:Седня 2ю прикончу.


Не замало буде на Євробачення 0,33? ;)

Це буде розминка перед нашою перемогою

А мені ця подобається
Ніяк не можу Бумбокса вмовити переспівати ВСІ куплети :idea:
Amethyst
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  #<1 ... 68697071
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