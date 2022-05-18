novichok написав:И первая плата кредитными тоже 4%, со слов гарячки.
выходит в грейсе уже не все или на гарячке какой-то бот
Бот на форумі. Одноразова комісія за операцію не означає виліт з грейсу. Наприклад, якщо зняти кеш з кредитних коштів і картка була у грейсі, то буде миттєва комісія 4% за саму операцію зняття, але відсотки за кредит капати не будуть за умови вчасного погашення. Якщо ж картка уже була не у пільговому періоді, то буде і миттєва комісія, і будуть капати відсотки на заборгованість. З того, що описано вище, то тепер та сама логіка буде застосовуватися до покупок "на виплат". До речі, у тарифах вже є ці зміни:
Оплата щомісячного платежу за послугами Розстрочка, Покупка частинами розповсюджується на Кредитні договори, укладені з 13.05.2022 року - Безкоштовно в рахунок власних коштів - 4% від суми в рахунок кредитних коштів
Lost написав:Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Рискнул попробовать Банка 0.33 Лёгкий лагер, сильно светлый, не крепкий, запах не уловил, сладковатый с кислинкой, в конце почувствовал чуток горечи. Летом с обедом нормально выходит. Седня 2ю прикончу.
Zochan написав:Як можна змінити ПІБ платника, при оплаті на IBAN страхової, автоматично підставляє власника карти?
Ота ПІБ платника ніяк НЕ ВІДОБРАЖУЄТЬСЯ у отримувача. Якщо ДУЖЕ треба таки вказати хто платив, то в полі Призначення платежу вкажіть щось не кшталт: Страховий платіж за договором № 208574975 від 13.05.2022 р. у сумі 1 749,00 грн. без ПДВ. Страхувальник Пересічний Микола Тятович У тому полі може бути від 100 до 160 символів
Zochan написав:Як можна змінити ПІБ платника, при оплаті на IBAN страхової, автоматично підставляє власника карти?
Ота ПІБ платника ніяк НЕ ВІДОБРАЖУЄТЬСЯ у отримувача. Якщо ДУЖЕ треба таки вказати хто платив, то в полі Призначення платежу вкажіть щось не кшталт: Страховий платіж за договором № 208574975 від 13.05.2022 р. у сумі 1 749,00 грн. без ПДВ. Страхувальник Пересічний Микола Тятович У тому полі може бути від 100 до 160 символів
Lost написав:Amethyst, и как вам сам продукт? пришелся по вкусу?!? банка 0,3 или больше?
Рискнул попробовать Банка 0.33 Лёгкий лагер, сильно светлый, не крепкий, запах не уловил, сладковатый с кислинкой, в конце почувствовал чуток горечи. Летом с обедом нормально выходит. Седня 2ю прикончу.