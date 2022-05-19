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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:32
Amethyst написав:
ПС. Зараз ХотЛайн дає КБ 10% на лехтронні ОСАГО
ще зверху LetyShops накидає норм КБ
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greenozon
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