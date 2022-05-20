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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:32
Amethyst написав:
ПС. Зараз ХотЛайн дає КБ 10% на лехтронні ОСАГО
ще зверху LetyShops накидає норм КБ
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greenozon
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:48
Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
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tmp01
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:58
tmp01 написав:
Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс
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Кащей
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:03
Кащей написав: tmp01 написав:
Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс
А як безготiвково?
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tmp01
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:29
tmp01 никак
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igor717
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:33
tmp01 написав: Кащей написав: tmp01 написав:
Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс
А як безготiвково?
приват-мумба-моно
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Amethyst
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41
tmp01 написав: Кащей написав: tmp01 написав:
Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс
А як безготiвково?
Приват-Необанк-Моно
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Кащей
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:51
[b]Кащей[ Человек хочет напрямую. Напрямую никак. А так, да есть варианты
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igor717
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:11
igor717 написав:
[b]Кащей[ Человек хочет напрямую. Напрямую никак. А так, да есть варианты
Колись був варiант через депозит, моно вiдшкодовував комiciю.
Чи робить це зараз?
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tmp01
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