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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:32

Re: monobank

  Amethyst написав:ПС. Зараз ХотЛайн дає КБ 10% на лехтронні ОСАГО

ще зверху LetyShops накидає норм КБ
greenozon
 
Повідомлень: 13482
З нами з: 01.06.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:48

Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
tmp01
 
Повідомлень: 945
З нами з: 14.03.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:58

  tmp01 написав:Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс
Кащей
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Повідомлень: 1406
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Подякував: 183 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:03

  Кащей написав:
  tmp01 написав:Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс

А як безготiвково?
tmp01
 
Повідомлень: 945
З нами з: 14.03.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:29

tmp01 никак
igor717
 
Повідомлень: 44
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:33

  tmp01 написав:
  Кащей написав:
  tmp01 написав:Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс

А як безготiвково?

приват-мумба-моно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 2350
З нами з: 05.05.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 422 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41

  tmp01 написав:
  Кащей написав:
  tmp01 написав:Пiдскажiть, як з Привата поповнювати Моно без витрат?
Бажано напряму, без iнших банкiв.
Напряму: банкомат/касса -> АйБокс

А як безготiвково?

Приват-Необанк-Моно
Кащей
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Повідомлень: 1406
З нами з: 30.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:51

[b]Кащей[ Человек хочет напрямую. Напрямую никак. А так, да есть варианты :)
igor717
 
Повідомлень: 44
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:11

  igor717 написав:[b]Кащей[ Человек хочет напрямую. Напрямую никак. А так, да есть варианты :)

Колись був варiант через депозит, моно вiдшкодовував комiciю.
Чи робить це зараз?
tmp01
 
Повідомлень: 945
З нами з: 14.03.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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  #<1 ... 69707172
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