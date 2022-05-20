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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:44
tmp01
сегодня перевёл без комиссии с Моно на Приват кредитку )
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Andrey2512
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:21
Andrey2512 написав:tmp01
сегодня перевёл без комиссии с Моно на Приват кредитку )
В чому новина? Чи я щось не розумію?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:37
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Человек спрашивал о переводе без комиссии - я ответл ему.
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Andrey2512
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- Повідомлень: 67
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- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 12 раз.
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- Профіль
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