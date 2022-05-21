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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:44
tmp01
сегодня перевёл без комиссии с Моно на Приват кредитку )
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Andrey2512
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:21
Andrey2512 написав:tmp01
сегодня перевёл без комиссии с Моно на Приват кредитку )
В чому новина? Чи я щось не розумію?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:37
посетитель
Человек спрашивал о переводе без комиссии - я ответл ему.
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Andrey2512
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:00
Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:48
посетитель написав:
Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
нужен посредник
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:55
Мизантрóп написав: посетитель написав:
Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
нужен посредник
Пумб. Або по ібан
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PUnder
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Додано: Суб 21 тра, 2022 07:15
Кащей написав:
Приват-Необанк-Моно
а можна докладніше про сегмент Приват-Нео?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:58
PUnder написав:
Або по ібан
Так все одно комісія.
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Charter
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:59
Charter написав: PUnder написав:
Або по ібан
Так все одно комісія.
В мене останні роки ПУМБ транзитник при потребі.
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