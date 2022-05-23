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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:21

  Andrey2512 написав:tmp01

сегодня перевёл без комиссии с Моно на Приват кредитку )

В чому новина? Чи я щось не розумію?
посетитель
 
Повідомлень: 473
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:37

посетитель
Человек спрашивал о переводе без комиссии - я ответл ему.
Andrey2512
 
Повідомлень: 74
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:00

Re: monobank

Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
посетитель
 
Повідомлень: 473
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:48

  посетитель написав:Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
нужен посредник
Мизантрóп
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Повідомлень: 6683
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:55

  Мизантрóп написав:
  посетитель написав:Так там питає з Приватна на Моно, а не навпаки.
нужен посредник


Пумб. Або по ібан
PUnder
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:15

Re: monobank

  Кащей написав:Приват-Необанк-Моно

а можна докладніше про сегмент Приват-Нео?
TipTop
 
Повідомлень: 29
З нами з: 26.05.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:58

Re: monobank

  PUnder написав:Або по ібан

Так все одно комісія.
Charter
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:59

  Charter написав:
  PUnder написав:Або по ібан

Так все одно комісія.


В мене останні роки ПУМБ транзитник при потребі.
PUnder
 
Повідомлень: 1267
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Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:12

  TipTop написав:
  Кащей написав:Приват-Необанк-Моно

а можна докладніше про сегмент Приват-Нео?

Все так же, как и с Пумбой. Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 08:10

TipTop
приват-нео-моно
andreyiskra
 
Повідомлень: 1227
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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