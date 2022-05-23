у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17
Re: monobank
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:45
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