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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.3 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17

Re: monobank

  Кащей написав:Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".

у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:45

  Charter написав:
  Кащей написав:Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".

у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные

в поиске наберите "Конкорд" - и все появится
Кащей
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Повідомлень: 1410
З нами з: 30.08.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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  #<1 ... 71727374
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