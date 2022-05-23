у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17
Re: monobank
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:45
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:18
Re: monobank
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:33
Подскажите по Нео, плиз.
Еще им не пользовался)
Скачал приложение, зашел по номеру телефона.
Подтянулись мои старые конкордовские карты (энджой и ван).
Но с них рисует комиссию при создании платежа на Моно.
Что я делаю не так?
Или ван\энджой не подходят и надо какую-то другую карту в Нео заказывать?
Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44
Re: monobank
Надо открыть виртуальную карту необанка
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