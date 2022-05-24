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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17
Кащей написав:
Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".
у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
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Charter
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Додано: Пон 23 тра, 2022 10:45
Charter написав: Кащей написав:
Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".
у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
в поиске наберите "Конкорд" - и все появится
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Кащей
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Додано: Пон 23 тра, 2022 12:18
andreyiskra написав:
приват-нео-моно
Вроде не всё так хорошо - бесплатно можно перевести не более чем 10 000 собственных средств в месяц! Т.е. по 333 гривны в день. А свыше - опять же 0,5%
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:33
Charter написав: andreyiskra написав:
приват-нео-моно
Вроде не всё так хорошо - бесплатно можно перевести не более чем 10 000 собственных средств в месяц! Т.е. по 333 гривны в день. А свыше - опять же 0,5%
Подскажите по Нео, плиз.
Еще им не пользовался)
Скачал приложение, зашел по номеру телефона.
Подтянулись мои старые конкордовские карты (энджой и ван).
Но с них рисует комиссию при создании платежа на Моно.
Что я делаю не так?
Или ван\энджой не подходят и надо какую-то другую карту в Нео заказывать?
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tmp01
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Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44
Надо открыть виртуальную карту необанка
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andreyiskra
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Додано: Вів 24 тра, 2022 14:52
зачисление с комисом
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v57
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:40
tmp01 написав:
надо какую-то другую карту в Нео заказывать?
Надо. Виртуальную платину. Или физическую. А вообще схема проблему не решает, 10 тысяч в месяц! это никак не хорошо...
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Charter
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Додано: Вів 24 тра, 2022 15:50
Charter Якщо не плутаю, neobank дає перевести 10к через Р2Р, 10к по IBAN і зняти готівкою 10к без комісії
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Svidlov
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Додано: Вів 24 тра, 2022 16:30
Svidlov - можливо. Я ще не пробував переказ по IBAN - буде за гроші чи ні. Тут вся розмова точиться як перевести безнал з Привату на інший банк ( Моно ) без зайвих грошей. Думав схема з Нео допоможе але ні...
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Charter
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