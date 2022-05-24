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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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monobank 4.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:17

Re: monobank

  Кащей написав:Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".

у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:45

  Charter написав:
  Кащей написав:Меню "Платежи"-"Пополнение карт/счетов Конкорд-банка".

у меня нет такого в меню...Есть Пополнение ПУМБ, ПАТ - но если ввести туда номер карты Необанка, пишет что некорректные данные

в поиске наберите "Конкорд" - и все появится
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 12:18

Re: monobank

  andreyiskra написав:приват-нео-моно

Вроде не всё так хорошо - бесплатно можно перевести не более чем 10 000 собственных средств в месяц! Т.е. по 333 гривны в день. А свыше - опять же 0,5%
Charter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:33

  Charter написав:
  andreyiskra написав:приват-нео-моно

Вроде не всё так хорошо - бесплатно можно перевести не более чем 10 000 собственных средств в месяц! Т.е. по 333 гривны в день. А свыше - опять же 0,5%

Подскажите по Нео, плиз.
Еще им не пользовался)

Скачал приложение, зашел по номеру телефона.
Подтянулись мои старые конкордовские карты (энджой и ван).
Но с них рисует комиссию при создании платежа на Моно.
Что я делаю не так?

Или ван\энджой не подходят и надо какую-то другую карту в Нео заказывать?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:44

Re: monobank

Надо открыть виртуальную карту необанка
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:52

зачисление с комисом
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:40

Re: monobank

  tmp01 написав:надо какую-то другую карту в Нео заказывать?

Надо. Виртуальную платину. Или физическую. А вообще схема проблему не решает, 10 тысяч в месяц! это никак не хорошо...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:50

Charter Якщо не плутаю, neobank дає перевести 10к через Р2Р, 10к по IBAN і зняти готівкою 10к без комісії
Svidlov
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 16:30

Svidlov - можливо. Я ще не пробував переказ по IBAN - буде за гроші чи ні. Тут вся розмова точиться як перевести безнал з Привату на інший банк ( Моно ) без зайвих грошей. Думав схема з Нео допоможе але ні...
Charter
 
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  #<1 ... 71727374
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