Так же казали і про Необанк, а виявилось що є ліміт на місяць. Можливо і з ПУМБом так саме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:36
Re: monobank
Додано: Сер 25 тра, 2022 15:14
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:37
Re: monobank
Не побачив у тарифах на картку. Якщо знаєте - покажить де.
Чому? Якщо гроші брудні - да, якщо є ліміт - візьме комісію. Якщо гроші законні - все повинно працювати без всяких блокувань
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:46
Почитайте ветку Пумба. Там о блокировках много. Причем как раз операции поступления денег от привата рассматривают как внесение нала. И при этом Пумб вначале блокирует деньги без объяснений, причем то что это блок никто прямо не говорит. На то чтобы узнать что это блок - вы потратите какое-то время. Потом вы забодаетесь доказывать что это деньги чистые - кучу нормальных документов пумб просто игнорит. Ну и в итоге через пару месяцев если деньги не просто "чистые", а "чистые безупречно" с точки зрения Пумба - вам блок снимут. Стоит ли все это мракобесие бесплатности самой операции - вопрос? Поэтому если пользоваться "тропинкой" то очень осторожно. А так да - это полностью бесплатно
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